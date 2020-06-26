التزام واستجابة القوات الحكومية والمجلس الانتقالي لوقف النار في أبين

هدأت وتيرة الأحداث في مدينة أبين اليمنية، مع التزام واستجابة القوات الحكومية والمجلس الانتقالي لوقف النار، وفقا لما أوردته قناة العربية في نبأ عاجل.

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الحكومة اليمنية اتفقت مع القوات الانفصالية الجنوبية على وقف إطلاق النار، مضيفا أن الطرفين سيبدآن محادثات في السعودية حول تنفيذ اتفاق سلام.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان “رحّب التحالف باستجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلبه بوقف إطلاق النار الشامل ووقف التصعيد وعقد اجتماع بالمملكة”.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، مارتن غريفثس، قد أعلن مطلع الأسبوع، استنكاره بشدة التصعيد العسكري الحوثي المستمر في جميع أنحاء اليمن وخاصة الأعمال العدائية المتزايدة مؤخراً، داعياً الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لتطبيق اتفاق الرياض بشكل عاجل.

وقال مكتبه في بيان على تويتر، إن التصعيد يتعارض مع روح المفاوضات الجارية التي تقوم الأمم المتحدة بتيسيرها بهدف التوصّل إلى اتفاق بين الأطراف حول وقف شامل لإطلاق النار.

في سياق مختلف، قال السفير البريطاني في اليمن مايكل آرون، إنه يجب على الحوثيين السماح للأمم المتحدة بفحص خزان صافر في الحديدة.

وحذر السفير البريطاني من أن ملايين المزارعين اليمنيين والصيادين سيتضررون بشدة إذا حدث تسرب نفطي من “القنبلة الموقوتة” صافر.

كما حذر الحوثيين من عواقب عدم السماح للأمم المتحدة بفحص خزان صافر النفطي في الحديدة.