ترمب يتهم قاضية بالتساهل في قضية هيلاري كلينتون

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قاضية بالتساهل في قضية هيلاري كلينتون، وقال إن لدينا بيلوسي وهي أسوأ من الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وفقا لقناة فوكس نيوز الأمريكية.

وألغى ترامب رحلته المقررة اليوم إلى نيوجيرسى فى أعقاب أمر تنفيذى جديد يطالب الزوار بدخول الحجر الصحى بعد تواجدهم فى ولايات بها أعداد متزايدة من حالات الإصابة بفيروسات كورونا.

ووفقا لتقرير شبكة cnbc كان من المقرر أن يسافر ترامب فى طائرة الرئاسة بعد ظهر الجمعة إلى نيوجيرسى ثم يخطط للبقاء فى عطلة نهاية الأسبوع فى ملعبه للجولف هناك.

وقبل يومين، قال البيت الأبيض إن ترامب لا يزال يخطط للذهاب إلى نيوجيرسى على الرغم من الأمر الجديد الذى أصدره الحاكم فيل مورفى الذى يفرض على الزوار الذين كانوا فى ولايات بها أعداد كبيرة من حالات كورونا بالتزام الحجر الصحى لمدة 14 يومًا.

وعكست أوامر مورفى تفويضات متطابقة أصدرها هذا الأسبوع حاكم نيويورك أندرو كومو وحاكم كونيتيكت نيد لامونت.

وسافر ترامب إلى أريزونا الثلاثاء لحضور حدث فى الكنيسة ولديها عدد متزايد من حالات Covid-19 وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير يوم الأربعاء “إن رئيس الولايات المتحدة ليس مدنيا”.