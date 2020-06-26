بعد تهدد الكاظمي بالقتل.. اعتقالات وإحباط مخطط لحزب الله العراقي ضد أهداف بالمنطقة الخضراء

استدارك أمني في العراق أحبط مخططا لمليشيا حزب الله العراقي الموالي لإيران كان يستهدف مواقع متفرقة داخل المنطقة الخضراء ومطار بغداد.

هذه المداهمة، وفق رويترز، تعد الأكثر جرأة في العراق منذ سنوات، قوات مكافحة الإرهاب قبيل الفجر بساعات نفذت سلسلة من الاعتقالات أطاحت بعدد من قيادات مليشيا حزب الله من خلال اقتحام موقع سري، في إحدى مزارع الدورة جنوبي بغداد، وصادرت منصة صواريخ كانتا معدتين للإطلاق نحو مطار بغداد الدولي.

الاعتقالات الأخيرة أربكت مليشيا حزب الله العراقي ليعود إلى خطته الأولى وينفذها حتى لو كانت مكشوفة، وفعلا انطلق سرب من السيارات المحملة بالصواريخ والسلاح والعناصر وتوجهت لحصار مقار حكومية وسكنية ومسؤولين كبار داخل المنطقة الخضراء، كما كان مخطط له مسبقا.

بينما هدد المسؤول الأمني لكتائب مليشيا حزب الله العراقي، رئيس الوزراء العراقي الكاظمي، ففي منشور نسب لأبي علي العسكري هدد خلاله الكاظمي بالقتل، بعد مداهمة مقار المليشيا من جهاز مكافحة الإرهاب.