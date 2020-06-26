أمانة جدة تغلق 203 محلات تجارية بينها 42 صالون حلاقة خالفت إجراءات كورونا

أعلنت أمانة جدة إغلاق 203 مواقع ومنشآت لم تُطبق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس #كورونا المستجد.

وفي التفاصيل؛ أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، بأنه تم تكليف مراقبي البلديات بالتأكد من الالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتم خلال اليومين الماضيين تنفيذ 4030 جولة ميدانية شملت جميع الأنشطة

وأكد “الزهراني” على ضرورة التزام المنشآت التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، عبر تطبيق “البروتوكولات” الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء “الكمامة” والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.