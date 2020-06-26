“الحوار العالمي” يعقد لقاءه التحضيري لمنتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين بالرياض

يعقد مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات غدا السبت، بالتعاون مع جمعية منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين ومنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات واللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في المملكة، أولى المشاورات التحضيرية، ضمن سلسلة اللقاءات الإقليمية المتنوعة في مختلف أنحاء العالم؛ استعدادًا لمنتدىالقيم الدينية لمجموعة العشرين، المقرر انعقاده في الرياض في وقت لاحق من هذا العام 2020م.

ومن المقرر رفع توصياته إلى قادة العالم المجتمعين في قمة مجموعة العشرين في العاصمة السعودية الرياض.

ويشارك في فعالية مجموعة الشركاء الدوليين هذه، أفراد وقيادات ومؤسسات دينية وإنسانية، وصانعو سياسات في المنطقة العربية من المشتغلين في مجالات القيم الدينية والإنسانية، التي عادةً ما تناقشها قمم قمة العشرين في اجتماعاتها السنوية.

وفيما يخص تصميم التحضيرات والمشاورات لعقد هذه اللقاءات التحضيرية لهذا اللقاء؛ فقد شارك في إعدادها خبراء مركز الملك عبدالله بنعبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، الذين يعملون في منصات الحوار والتعاون الخمس في العالم وخصوصًا في العالم العربي، والذين أسهموا في إنشاء أول منصة إقليمية للحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي عام2018م.

واشتملت برامج مركز الحوار العالمي، خلال هذه الفترة على تدريب المئات من الزملاء والزميلات والشباب من مختلف فئات المجتمع ومكوناتهالمتعددة والمهتمين بترسيخ القيم الدينية والإنسانية في تعزير المشتركات الإنسانية والعيش المشترك واحترام التنوع والمواطنة المشتركة بمايساهم في تحقيق الأمن والسلام عبر إبراز دور القيم الدينية في معالجة القضايا التي تواجه البشرية وتقديم التوصيات والمبادرات المناسبةلصانعي السياسات؛ وتقديم العديد من المنح لدعم المبادرات الهادفة إلى معالجة الآثار الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19). وإضافة إلى ذلك، تسهم (شبكة الكليات والمعاهد الدينية الإسلامية والمسيحية في العالم العربي)-المدعومة من المركز-في عمليةتطوير أدوات التعليم والمناهج القائمة على تعزيز التنوع الديني والثقافي. وسيتبع المشاورات الإقليمية للمنطقة العربية اجتماع مماثلللقيادات الدينية وصانعي السياسات الأوروبيين، سيما ممثلين بارزين من المفوضية الأوروبية ومنظمة الأمم المتحدة ومؤتمر الحاخاماتالأوروبي (CER).

وبدوره، قال معالي الأستاذ فيصل بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات: “إنعملنا خير دليل على فعالية إشراك الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية لمساندة صانعي السياسات عبر الحوارات والمبادرات المتنوعةلإيجاد حلول عالمية شامله ومستدامة”.

وأضاف: “إن عقد منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين في الرياض يعتبر تتويجًا لمسيرة حافلة بالإنجازات في مجال الحوار بين أتباعالأديان والثقافات بمبادرة من المملكة العربية السعودية وإسبانيا والنمسا والفاتيكان وكذلك خصوصية عقد هذا اللقاء الاستثنائي في المملكةالعربية السعودية بريادتها للعالم الاسلامي ومكانتها السياسية والاقتصادية العالمية وأهمية القضايا المطروحة للنقاش خصوصًا هذا العامالذي واجهة فيه البشرية عدوًا شرسًا خفيًا، تمثل في وباء شمل العالم كله”.

وأكّد “ابن معمر” على أن مجموعات القيم وخبراء السياسات المواضيعية في أوروبا وأفريقيا والمنطقة العربية والأمريكتين وآسيا، ستجتمعلاحقًا لمناقشة التحديات المحددة في إطار المواضيع الأوسع للمؤتمر، وتشمل التعليم والمرأة والشباب وبناء السلام والحوكمة والعدالة البيئيةوالاستجابات لجائحة كوفيد-19. فقد كشفت هذه الجائحة مئات، إن لم يكن الآلاف، من قصص المجتمعات الدينية التي هبت لمساعدةمواطنيها، بمختلف انتماءاتهم الدينية والعرقية. وفي الوقت نفسه، نشهد تنامي خطاب الكراهية والأخبار المزيفة في أعقاب الوباء، وفي بعضالحالات، وصل الأمر إلى التلاعب بالمعتقدات الدينية من أجل تسويق التطرّف والكراهية ونشرها، لافتًا أن نتائج هذه الاجتماعات، ستسهمضمنيًا في إثراء مناقشات قمة منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين، ومن ثم تقديم توصياتها إلى قمة مجموعة العشرين، مؤكدًا على فعاليةالدور النشط الذي اضطلع به مركز الحوار العالمي في منتديات القيم الدينية السابقة لمجموعة العشرين في اجتماعاته المنعقدة في كلٍّ منألمانيا (2017) والأرجنتين (2018) واليابان (2019) ودعمَها.

وأوضح معاليه أن مركز الحوار العالمي، إيمانًا منه بدور الشباب -الذين يمثلون 16٪ من سكان العالم- سينظِّم منتدى للشباب لجمعهموربطهم باجتماعات مجموعات القيم الدينية وصانعي السياسات قُبيل انعقاد منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين لعام 2020م جنبًا إلىجنب مع حضور (200) زميل وزميلة من برنامج كايسيد للزمالة الدولية في مؤتمر للزملاء الخريجين مدته 5 أيام قُبيل انعقاد هذا المنتدىالمهم؛ إذ يسعى هؤلاء الزملاء، بدعم من خبراء المركز وتدريبهم، إلى بناء جسور السلام وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان لمواجهةً التحدياتفي مجتمعاتهم.

الشركاء المنظمون

تأسست مبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات (UNAOC) في عام 2005، بتكليف منظمة الأمم المتحدة للعمل على تعزيز العلاقات بينالمجتمعات والجماعات الثقافية والدينية المختلفة. وبفضل برامجها وأنشطتها المختلفة حول العالم، فإن المبادرة تضطلع بدور كبير في تعزيزالحوار بين أتباع الأديان والثقافات بُغية رأب الصدع والقضاء على مظاهر التعصب والمفاهيم الخاطئة والتصورات المغلوطة والاستقطاب.

أما اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في المملكة العربية السعودية، فإنه يعُهد إليهابمهمة قيادة مبادرات وأنشطة وبرامج رائدة في مجال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات. ويتكون أعضاء اللجنة من ممثلين عن مختلفالوزارات الحكومية ومؤسسات الحوار داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وجمعية منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين، فهي شبكة نشطة منذ عام 2014 تضم مؤسسات وخبراء تربطهم علاقات قوية على مستوىالعمل في مواضيع القيم الدينية، يقوم عملها على إيجاد منبر لناشطي القيم الدينية للمشاركة في تقديم اقتراحات وتوصيات لمساندة مبادرات السياسات العالمية لمجموعة العشرين.

ويُعد منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين منصة سنوية تمكِّن شبكات وجهات فاعلة دينية من المشاركة في جداول الأعمال العالمية وعلىرأسها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).