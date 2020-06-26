فضيحة “لايف” أردوغان في لقائه مع الشباب.. مئات الآلف من المشاركات والتعليقات الرافضة

تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لموقف مخجل أثناء عقده اجتماعًا مع مجموعة من الشباب، عبر تقنية الفيديو «كونفرانس».

بينما كان يجيب أردوغان على تساؤلات الشباب حول البطالة وغيرها من القضايا، انهالت التعليقات الرافضة له، قبل أن ينتبه القائمون على الأمر، ويلغون خاصية التعليقات.

وخلال اللقاء، تبين أن عدد الرافضين له يفوق عدد المعجبين بكثير، كما تزايدت التعليقات التي عبرت عن رفضها له، من قبيل “ليس هناك تصويت لك مرة أخرى”، و”سنتقابل في صناديق الاقتراع”، وذلك عقب تمني أردوغان للشباب مستقبلًا باهرًا ومزيدًا من النجاح والطموحات.

وبعد تزايد التعليقات الرافضة لأردوغان في لقائه مع الشباب، تم وقف التعليقات، وأنهى أردوغان الفيديو بقوله: نتمنى المزيد من النجاحات للشباب.