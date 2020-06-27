“أنا هموت يا ماما”.. مصرية تخنق طفلتيها حتى الموت لحمايتهما من تعذيب الأب

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس امرأة تقيم منطقة شبرا الخيمة، بمحافظة القاهرة، أربعة أيام على ذمة اتهامها بخنق طفلتيها (5 و7 سنوات) حتى الموت.

واعترفت الأم في التحقيقات أنها قتلت طفلتيها، ثم أبلغت الشرطة بوفاتهما، بدعوى أنهما تعرضتا لاختناق بسبب تسرب الغاز.

وقالت إنها أنجبت 3 أطفال بنتين وولد، لكن منذ وفاة الطفل، والزوج يعاملها معاملة سيئة، ويضربها وبنتيها، وكأنه ليس والدهم.

وكشفت المتهمة أن زوجها كان يحملها مسؤولية وفاة ابنهم، وكان يعتدي عليها وعلى الأطفال بالضرب كل يوم بدون سبب، فقررت أن تقتلهما وترحمهما من العذاب، مشيرة إلى أنها أثناء خنق الطفلتين قالت لها إحداهما “أنا هموت يا ماما” وظنت أنها تداعبها وتلعب معها.