فيروس #كورونا في إيران… عدد الوفيات يتجاوز الـ61 ألف شخص

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن حصيلة ضحايا كورونا في 340 مدينة في إيران تزيد عن 61500 شخص.

يبلغ عدد الضحايا في كل من محافظات خوزستان 4685، وفي خراسان رضوي 3635، وفي كيلان 3110، وفي ألبرز 1945، وفي أذربيجان الغربية 1657، وفي كلستان 1515، وفي كرمانشاه 1510، وفي كردستان 1245، وفي خراسان الشمالية 607، وفي هرمزكان 525 شخصًا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة في النظام، في إحصاءاتها المفبركة، إن عدد الضحايا في الـ 24 ساعة الماضية كان 109، وأن عدد الحالات الجديدة كان 2628 حالة، تم إدخال 1356 منهم، أو 51.5 في المائة، إلى المستشفى. وأضافت أن 2912 مصابًا في حالة حرجة. وقالت إن محافظات كرمانشاه، وكردستان، وخوزستان، وهرمزكان، وأذربيجان الغربية وبوشهر تقع في المنطقة الحمراء، ومحافظات أذربيجان الشرقية، وخراسان رضوي وألبرز تشهد عددًا متزايدًا من المصابين.

وتوفي ما لا يقل عن 103 أشخاص يومي الثلاثاء والأربعاء في مشهد، و 28 في نيشابور، و 23 في سبزوار، و 14 في قوجان، و 32 في بجنورد، وفقا لمصادر المستشفى.

وبحسب الأطباء، فقد تضاعف على الأقل عدد المصابين بكورونا في مايو ويونيو في مدينة مهاباد، لكن الوضع في القرى أسوأ بكثير ويتوفى العديد من المصابين دون الوصول إلى المستشفى والطبيب.

وبحسب التقارير الواردة من مقبرة زابل، فإن حصيلة الوفيات في ارتفاع. تم دفن العديد من المتوفين بحجة أنهم مصابون بأمراض تنفسية حادة، وهي في الواقع كورونا.

يتوفى العديد من المصابين بكورونا في منازلهم في الأرياف، ويتم تسجيل سبب الوفيات كبر السن أو أمراض أخرى.

ويدفن العديد من الضحايا خارج المقبرة ولم يتم تسجيلهم في أي مكان. وقد هددت الأجهزة الأمنية مسؤولي المقبرة بأنهم لا يملكون الحق في الكشف عن عدد الوفيات.

وفي أصفهان، قال مدير العلاقات العامة بجامعة أصفهان للعلوم الطبية: «بعد الزيادة في عدد المصابين، هناك حاجة ماسة لمزيد من الأسرّة.

وأضاف أن مستشفيات أمين وخورشيد وعيسى بن مريم وجزء من مستشفى الزهراء ومستشفى الضمان الاجتماعي تم تخصيصها لكورونا … لكن سعة هذه المستشفيات اكتملت إلى حد كبير. سيتعين علينا إضافة مستشفى أو مستشفيين جديدين لقبول المصابين الجدد وقبولهم.

في هرمزكان، توفي 17 مصابا بكورونا في بندر عباس صباح أمس 25 يوليو، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية.

وقال رئيس مجمع النبي الأعظم في بندرعباس: «بذل هذا المجمع قصارى جهده لعلاج المصابين بكورونا ولن يتمكن من تحمل العبء الإضافي.

في كلستان، قال رئيس جامعة العلوم الطبية: مع الاتجاه الحالي، هناك احتمال كبير لنقص الأسرّة في مستشفيات كنبد كاووس.

أعلن حاكم كلاله زيادة بمقدار سبعة أضعاف في انتشار كورونا في المدينة.

وأعلن رئيس جامعة العلوم الطبية في كهكيلويه وبوير أحمد عن زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في عدد المصابين في المحافظة.

وفي إيلام، قال نائب رئيس جامعة العلوم الطبية: هناك قيود على ذكرعدد الوفيات … عدد الحالات في مهران ودره شهر وجرداول يتزايد بسرعة. المصابون خلال الـ 24 ساعة الماضية أكبر عدد منذ الأشهر الأخيرة. تضاعف أخذ العينات، لكن تضاعف عدد المصابين ثلاث مرات أو أربع مرات.

وفي فارس قال رئيس جامعة جهرم للعلوم الطبية: الارتفاع غير المسبوق في عدد المصابين وضع مدينة جهرم في موقف حساس للغاية وإذا تجاهلناه فسوف نواجه أزمة كبيرة. هذه الأيام، وفي حدث غير مسبوق، كانت 50٪ من العينات المرسلة إلى المختبر إيجابية.