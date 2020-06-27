اقتصاد إردوغان يتراجع.. “كابيتال انتلجنس” تخفض التصنيف الائتماني لـ14 بنكًا تركيًا

خفضت مؤسسة “كابيتال انتلجنس” للتصنيف الائتماني، تصنيف العملات الأجنبية على المدى الطويل لـ14 بنكا تركيا من مستوى BB- إلى مستوى B+.

وتضمنت قائمة البنوك التركية التي تم خفض تصنيفها الائتماني، بنوك تأمين الصادرات، والزراعة، والأوقاف، والشعب، والعمل، وجرانتي وأك بانك، ودنيز بانك، وكويت ترك، وبورجان، والاقتصاد، ويابي وكريدي، وكيو ان بي فينانس، وفينانس كاتيليم.

ويعكس تصنيف BB وجود خطر مضاربة، بينما يعكس تصنيف B وجود “خطر واضح”.

وفي الإطار نفسه خفضت كابيتال انتلجنس تصنيف القدرة المالية لـ12 بنكا وأبقت على تصنيف بنكين فقط.

ورفعت الشركة التصنيف الائتماني للعملة الأجنبية على المدى الطويل ل12 بنكا من مستوى سلبي إلى مستوى مستقر بينما أبقت على تصنيف بنكين عند مستوى سلبي.

ويأتي تغيير تصنيف البنوك التركية بعد ارتفاع التصنيف الائتماني لتركيا في 29 مايو الماضي من مستوى سلبي BB-/B إلى مستوى مستقر B+/B.

وتتولي مؤسسة “كابيتال انتلجنس” تقييم أكثر من 400 بنكا ومؤسسة مالية في 39 دولة.