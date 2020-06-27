الاتحاد الأوروبي: تركيا أرسلت 7 آلاف “مرتزق” سوري إلى ليبيا

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن تركيا أرسلت 7 آلاف من المسلحين المرتزقة إلى ليبيا.

وأضاف بوريل، على هامش منتدى بروكسل 2020، أن تركيا تتحدث في ليبيا لغة القوة، وأرسلت آلاف المرتزقة السوريين للقتال من أجل حكومة الوفاق في صراعها مع الجيش الوطني الليبي.

وكانت صحيفة تاجس تسايتونج الألمانية، نقلت مؤخرا عن مصادر أممية، قولها إن فريق الأمم المتحدة المعني بمراجعة امتثال الأطراف المختلفة لقرار حظر تصدير السلاح، رصد في الفترة بين يناير وأبريل 2020، اختراق سفينتين حربيتين تركيتين للقرار، ونقل سفن حاويات تركية لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي “كوركوت” ومدرعات إلى طرابلس.

فيما نقلت الصحيفة الألمانية عن مصادر إيطالية لم تكشف عن هويتها قولها إن هناك تواجد لمقاتلات إف 16 التركية في الأراضي الليبية.

وعبر دعم حكومة الوفاق غير الشرعية بالسلاح والمرتزقة، تتعمد تركيا التصعيد في ليبيا بالرغم من الدعوات والمبادرات الدولية الداعية لحل الأزمة.

وتحاول تركيا الوصول إلى منابع النفط والغاز الليبي في سرت لنهب ثروات البلاد كما فعلت شمالي سوريا بالتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي.