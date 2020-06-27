“الاتفاق” يطالب إتحاد القدم بالتدخل بعد إرباك التدريبات

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن إدارة نادي الاتفاق كثفت اتصالاتها بالاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل تسريع عملية وصول اللاعبين الأجانب للفريق، المتواجدين خارج البلاد، إلى الدمام.

ويأتي ذلك بعد أن تسبب تأخر وصول اللاعبين الأجانب، في إرباك تدريبات الفريق.

ولم ينتظم من اللاعبين غير السعوديين في التدريبات، التي انطلقت يوم الأحد الماضي تحت قيادة خالد العطوي، سوى المغربي وليد أزارو وسيدرك يامبيري لاعب أفريقيا الوسطى.

وذكر مصدر رسمي أن إدارة الاتفاق تنتظر أن يرتب اتحاد كرة القدم إجراءات وصول اللاعبين الأجانب إلى الدمام، حيث كان الاتحاد قد طلب تحديد أسماء اللاعبين والمدربين المتواجدين خارج السعودية من أجل تنسيق عودتهم، وهو ما فعلته إدارة النادي.

ولم يتم حسم بعد موعد وصول البرازيلي دي سوزا والتونسي نعيم سليتي والسنغالي سليمان دوكارا والجزائري رايس مبولحي والسلوفاكي فيليب كيش، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق.