عدّاد #كورونا.. الوفيات تقترب من 500 ألف.. والإصابات 20 ضعفًا

اقتربت أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، من 10 ملايين حالة، ونصف مليون وفاة.

وبحسب موقع وورلد ميترز، المتخصص في الإحصائيات، فإن عدد مصابي كورونا حول العالم، وصل إلى 9 ملايين و919 آلفا، و495 حالة، فيما وصلت الوفيات إلى 497 ألفا و255 ضحية.

وعوفي من الفيروس 5 ملايين و372 ألفا و240 مصابا.

زأظهر إحصاء لوكالة رويترز، تسجيل 45242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، في أكبر زيادة يومية منذ ظهور الوباء، ما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 2.48 مليون شخص على الأقل.

وسجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6852 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات 8969 حالة، والوفيات إلى 627646، بعد تسجيل 188 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت الحكومة الهندية، السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز الـ500 ألف في البلاد التي سجلت رقما قياسيا بلغ 18 ألفا و500 إصابة في يوم واحد.