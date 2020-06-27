الكويت: 688 إصابة جديدة بكورونا.. وتسجيل 3 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 688 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 44391 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 344 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) 34586 حالة بعد تعافي 617 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.