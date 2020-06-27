هيئة خليص تفعل حملة “خذوا حذركم” في الأماكن العامة والأسواق

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة خليص مناشطها الوقائية التوعوية ضمن حملة (خذوا حذركم) التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند متزامنة مع رفع الحظر وعودة المجتمع للحياة الطبيعية مع مراعاة أخذ الاحترازات الوقائية والتدابير الصحية. لتجاوز الجميع جائحة كورونا بسلامة وعافية.

وتضمنت الحملة جولات ميدانية وتوعوية ومشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك في الوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.

وتهدف الحملة إلى توعية جميع فئات المجتمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالاستفادة من جميع الوسائل المتاحة لنشر الوعي الوقائي عبر لوحات الطرق والشوارع العامة والشاشات الإلكترونية في الأسواق والمراكز التجارية.

من جهته أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعدت محتوىً توعوياً وقائياً مشتملاً على مقاطع توجيهية ورسائل مقروءة ومرئية عن ما ينبغي فعله وعمله من المواطن والمقيم خلال جائحة كورونا.

كما أشاد بالتوجيهات والتعليمات الاحترازية والإجراءات الوقائية المبلغة من الجهات المختصة للحد من انتشار جائحة كورونا ومكافحتها والتخفيف من آثارها، والسعي إلى تجاوزها.

وتأتي هذه المشاركات والفعاليات بمتابعة وتوجيه من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.