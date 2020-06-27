الرئيس اليمني: اتفاق الرياض هو المخرج الآمن لإنهاء النزاع

دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المجلس الانتقالي، إلى تنفيذ اتفاق الرياض، ووقف نزيف الدم، مؤكدا أنه المخرج الآن لإنهاء النزاع.

وقال الرئيس هادي، خلال اجتماع مع أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب، بحضور رئيس الوزراء، لبحث الوضع السياسي والميداني، اليوم (السبت)، إن أعداء اليمن استغلوا ظروفه لتحقيق مكاسب شخصية ومناطقية وطائفية.

وأضاف: الاحتكام للسلاح لتحقيق مكاسب شخصية أو حزبية لن يكون مقبولا، نريد يمنا اتحاديا آمنا ومستقرا يعيش أبناؤه في ظل دولة عادلة.

ودعا الرئيس هادي، المجلس الإنتقالي، لاستغلال جهود السعودية وتنفيذ اتفاق الرياض، مؤكدا أنه وجه للالتزام بوقف إطلاق النار في أبين استجابة لجهود السعودية.

واختتم الرئيس هادي تصريحاته مؤكدا أن اتفاق الرياض هو المخرج الآمن لإنهاء النزاع.