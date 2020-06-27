بينهم كبار في السن.. سيدة تتسبب في نقل العدوى إلى 21 فردًا من أسرتها

ذكرت وزارة الصحة أن سيدة مصابة بفيروس (كورونا) تسببت في نقل العدوى إلى 21 فردًا من أسرتها وكان من بينهم كبار في السن.

وأوضحت الوزارة، في التقرير اليومي الخاص برصد مستجدات كورونا في المملكة، أن السيدة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية الوقائية، فنقلت العدوى إلى أفراد أسرتها.

وكانت وزارة الصحة قد أهابت بأفراد المجتمع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا وأهمها التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار.

كما حثت على تجنب مصافحة كبار السن باعتبارهم من الفئات الأشد عرضة للإصابة بفيروس كورونا.