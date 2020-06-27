القضاء اللبناني يثير الجدل بقرار لصالح ميليشيا حزب الله ضد السفيرة الأمريكية

تصاعد الجدل بشأن قرار القضاء اللبناني بمنع وسائل الإعلام المحلية من الحصول على تصريحات أو إجراء مقابلات مع السفيرة الأمريكية في بيروت، بعد مهاجمتها لحزب الله.

وكانت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، هاجمت في مقابلة مع قناة “الحدث”، الجمعة، حزب الله، مشيرة إلى أنه كلف لبنان مليارات الدولارات، والأمين العام للحزب، حسن نصرالله يهدد استقرار البلاد، والحزب يمنع الحل الاقتصادي”، معلنة عن عقوبات مرتقبة لحلفاء الحزب في البلاد.

وأصدر القاضي اللبناني محمد مازح، قراراً بمنع وسائل الإعلام المحلية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، لمدة عام، متوعدا من يخالف بالإيقاف لمدة عام، ودفع مائتي ألف دولار غرامة.