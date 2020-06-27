مدينة الملك عبدالله الاقتصادية توقع اتفاقية مع “دويتشه الخليج للتمويل”

وقعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية اتفاقية تعاون مشترك مع شركة “دويتشه الخليج للتمويل”، بهدف تقديم الحلول التمويلية المختلفة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء قطاع الأفراد، الراغبين بالاستفادة من العروض السكنية المتنوعة وشراء وحدات جاهزة أو أراض ٍ سكنية مطورة في مختلف الأحياء السكنية بالمدينة الاقتصادية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أحمد بن إبراهيم لنجاوي أن الشراكة الإستراتيجية والتعاون المشترك مع شركة دويتشه الخليج للتمويل، سيتيح فرصة شراء وتملك مختلف المنتجات السكنية في المدينة الاقتصادية والتي تناسب جميع مستويات الدخل، بالتزامن مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع نسبة تملك المواطنين المساكن، مشيراً إلى أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أصبحت وجهة رائدة للسكن والسياحة والاستثمار نظراً لما تملكه من إمكانيات لوجستية وبنية تحتية متقدمة، فضلاً عن المرافق الترفيهية والاجتماعية والرياضية عالمية المعايير، التي تسهم من خلالها في تحقيق جودة حياة مكتملة الخدمات.

من جهته، عبر الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه الخليج للتمويل محمد بن صالح الدويش، عن اعتزازه بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إحدى ركائز رؤية 2030، مبيناً أن هذه الشراكة تندرج ضمن مبادرات الشركة التي تسعى من خلالها إلى توسيع عملياتها التمويلية وتيسير تملك المواطنين السكن .

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستقدم أفضل مستويات الخدمة والحلول التمويلية العقارية الميسّرة للمواطنين، الراغبين بتملك وحدات سكنية ضمن مختلف أحياء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بالإضافة الى تمكين ملّاك العقارات في المدينة الاقتصادية من الاستفادة من منتجات الرهن العقاري ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإجارة، والتمويل الإضافي، وسداد مديونيات التمويل العقاري، والتمويل بالقسط الثابت طوال مدة التمويل، والتمويل التجاري العقاري بصيغة الإجارة، ومبادرة القروض السكنية للعسكريين في الخدمة، وبرنامج القرض العقاري المدعوم وصندوق التنمية العقاري.