سلتا فيجو يقدم هدية الموسم لريال مدريد بتعادل مع برشلونة #برشلونة_سيلتافيغو

قدم سلتا فيجو هدية غالية لريال مدريد الطامح للقبه الأول منذ 2017، عندما تعادل مع برشلونة في الوقت القاتل (2-2) وحرمه الانفراد مؤقتا بفارق ثلاث نقاط في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين.

وستكون الفرصة متاحة للفريق الملكي أن ينفرد بالمركز الأول بفارق نقطتين عن برشلونة، بحال فوزه الأحد على اسبانيول متذيل الترتيب.

وافتتح الأوروجوياني لويس سواريز التسجيل (20)، قبل أن يعادل الروسي الدولي فيدور سمولوف لسلتا (50)، ثم يحقق سواريز الثنائية (67). لكن قائد فيغو المخضرم اياغو أسباس منح فريقه نقطة التعادل في الوقت القاتل من ضربة حرة (88).

ورفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة، بعد تعثر جديد يضاف إلى تعادله السلبي مع اشبيلية اثر العودة من توقف فيروس كورونا القسرية لثلاثة أشهر، وذلك بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر السابق بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة.

ويخوض النادي الكاتالوني اختبارا بالغ الصعوبة الثلاثاء المقبل أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الثالث الذي يعيش فترة مميزة، ثم يحل على فياريال السادس الذي لم يخسر بدوره بعد العودة.