البنوك تستقبل عملاءها في عطلة نهاية الأسبوع لإنهاء الطلبات المتزايدة على التمويل العقاري المدعوم ..#عاجل

فتحت البنوك السعودية والجهات التمويلية عددا من فروعها في مختلف مناطق المملكة لاستقبال عملائها خلال إجازة نهاية الأسبوع الماضي لإنهاء إجراءات طلبات التمويل الشخصي والعقاري والتمويل التأجيري للسيارات لعملائه الذين حرصوا على الاستفادة من عروض التمويل قبل بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة 15% اعتباراً من الأربعاء المُقبل الأول من يوليو.

وخصصت البنوك عددا من فروعها لاستقبال طلبات العملاء المتزايدة على التمويل الشخصي والعقاري والتمويل التأجيري للسيارات من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الخامسة عصراً خلال يومي الجمعة والسبت من الأسبوع، إذ شهدت الفروع حضور أعداد كبيرة من الموطنين.

وتُقدم البنوك السعودية مجموعة من منتجات التمويل العقاري التي تلبي احتياجات الأسر السعودية بتمويل يصل لثلاثة ملايين ريال لمدة تصل لنحو 30 سنة لشراء عقار جديد أو إعادة تمويل أو إعادة هيكلة التمويل العقاري الحالي، ولشراء العقارات الاستثمارية أو أراضي سكنية بمنتجاتنا متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتتم موافقة على التمويل خلال مدة تتراوح بين 3-10 أيام عمل مع إمكانية تقديم التمويل الفردي أو المشترك.

يذكر أن البنوك السعودية منذ بداية أزمة جائحة كورونا أتخذت العديد من الإجراءات الوقائية حرصًا منها على سلامة وصحة منسوبيها وعملائها والمجتمع بشكل عام، والتي تضمنت تنفيذ جولات تعقيم بشكل دوري لمباني الإدارات العامة والإقليمية وكافة الفروع ومراكز الأعمال التابعة لها، وإجراء عمليات التعقيم لأجهزة الصرف الآلي بشكل مستمر وعلى مدار الساعة.