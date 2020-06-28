لجنة الاحتراف تشترط وجود وسيط سعودي في صفقات اللاعبين الأجانب

قررت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل لائحة الوسطاء في صفقات اللاعبين، لتنص على ضرورة وجود وسيط سعودي في أي صفقة أو عقد يتم عن طريق وسيط أجنبي، على أن يتفق الطرفان على نسبة كل طرف.

وشددت اللجنة في اجتماعها الأسبوع الماضي، على الالتزام بميثاق الشرف بين الوسطاء بعدم التعامل مع الذين صدر بحقهم قرار منع، أو إيقاف، أو شطب من اتحاد كرة القدم، أو غرفة التحكيم.

وشهدت قائمة الوسطاء، التي أعلنت أمس، تراجع سبعة أسماء عن تجديد الرخصة، فيما حضر 29 وسيطا في السعودية تم اعتمادهم للتعامل معهم في الانتقالات وتسجيل اللاعبين لدى اللجنة.