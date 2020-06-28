السودان.. الجيش يحكم قبضته على الخرطوم قبيل مظاهرات 30 يونيو

أغلقت قوات الجيش السوداني، فجر اليوم الأحد، كافة الطرق المؤدية لمقر قيادته العامة، والسوق العربي، وكذلك الجسور، وقررت إقفال الأسواق والمحال التجارية، ومنع الدخول والخروج من العاصمة، الخرطوم، قبل مظاهرات مليونية متوقعة، في الثلاثين من يونيو الجاري.

وأعلن والي الخرطوم يوسف الضي إغلاق الجسور يومي 29 و30 يونيو، باستثناء الشوارع المؤدية للقصر الرئاسي أو مقر رئاسة الوزراء، وقال إن وكلاء النيابة العامة سيصاحبون كافة التجمعات، لاتخاذ القرارات اللازمة ميدانيا، في مواجهة ما وصفه بـ”المتفلتين”.

وطالب الضي المتظاهرين بالتبليغ الفوري عن المندسين وعدم الدخول معهم في مواجهات، “إفشالا لمخطط جر المظاهرات إلى مستنقع العنف”.

وشرعت قوات أمنية في إخلاء منطقة وسط الخرطوم والفنادق والشقق الفندقية، فجر اليوم، واقتحمت المستشفيات وأخلت المرافقين، مؤكدة أن الاستثناءات ممنوعة إلا للمرضى والطواقم الطبية.