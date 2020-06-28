الصحة: 45 ألف فحص جديد لـ #كورونا يوميًّا

أكدت وزارة الصحة أن فحوصاتها اليومية للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد تضاعفت خلال الشهور الأربعة الماضية، من ألف فحص يوميا، في بداية انتشار الجائحة، إلى 45 ألفا حاليا.

وأعلنت الوزارة أنها أجرت أكثر من مليون ونصف فحص مخبري لفيروس كورونا في المملكة، بتقنية البلمرة الجزيئية (PCR TEST) منذ بدء تسجيل أول إصابة وحتى الآن.

وتعد المملكة من أوائل الدول في العالم التي وفرت الفحص المخبري، حيث هيأت وجهزت المختبر الوطني بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، الذي يعد المختبر المرجعي الوحيد لفحص الحالات، كما دشنت الوزارة مؤخراً عدداً من المختبرات والوحدات المتخصصة في أنحاء المملكة، والتي أسهمت في تجويد الخدمة، والحصول على نتائج الاختبارات في فترة قياسية، وفي تعزيز الوقاية من الفيروس.

كما قامت الوزارة بتنفيذ المرحلة الثانية من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام، وأطلقت الصحة مبادرة عيادات ” تطمن ” والبالغ عددها 237 عيادة، في مختلف مناطق المملكة؛ لخدمة الراغبين في الاطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض الإصابة، من إرتفاع في درجة الحرارة، أو ضيق التنفس.

كما أعلنت الصحة عن استكمال أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة (تأكد)، ضمن الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار الفيروس، عبر منافذ منها: فحص الأشخاص داخل السيارات، وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومتاح للمواطنين والمقيمين بحجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني (صحتي)، وستواصل وزارة الصحة التوسع في إجراء الفحوص وتدشين المختبرات المخصصة لإجرائها بأعلى مستويات الجودة.