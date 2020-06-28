مصرع اثنين في انقلاب سيارة بجازان.. والهلال الأحمر ينقذ حياة آخرَيْن

لقي اثنان مصرعهما، فيما أنقذت فرق الهلال الأحمر بجازان اثنين آخرين، أصيبا في حادث انقلاب سيارة على طريق الخوبة الجديد مع كوبري الخارش، باتجاه الخوبة، قبيل الثالثة فجر اليوم الأحد.

وقال متحدث الهلال الأحمر في جازان، بيشي الصرخي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن الحادث، في الثانية وثلاثة وخمسين دقيقة فجر اليوم، وعلى الفور تم توجيه الفرق الإسعافية إلى موقعه، بإشراف القائد الميداني بندر العلواني.

وتابع الصرخي أنه وعند وصول الفرق اتضح وجود 6 أشخاص، بينهم اثنان فارقا الحياة، وآخران يعانيان توقف القلب والتنفس، ونجح المسعفون بعد عمل إنعاش قلبي ورئوي وإعطاء الأكسجين والتثبيت وإيقاف النزيف، في إبقائهما على قيد الحياة.

أما الاثنان الأخيران، بحسيب الصرخي، فقد كانت إصابتهما متوسطة وحرجة، وقدمت لهما الخدمة الإسعافية ونقلهما إلى مستشفى صامطة لتلقي العلاج.