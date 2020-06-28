شراكة استثمارية بين “الاستثمار الجريء” و”رؤى للنمو” لتحفيز الشركات الناشئة

وقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء عقداً استثمارياً مع صندوق الاستثمار الجريء (رؤى للنمو) المرخص من هيئة السوق المالية والمؤسس من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية ومجموعة آي مينا.

وجرى التوقيع عبر الاتصال المرئي بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، حيث وقع العقد الاستثماري الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك، والرئيس التنفيذي لشركة أصول وبخيت الاستثمارية مازن الداود.