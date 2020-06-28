فريق طبي بمدينة الملك عبد الله ينقذ عشرينيّا بعد انفجار شرايينه

نجح فريق جراحي بمدينة الملك عبدالله الطبية من إنقاذ حياة شاب سعودي عشرينيّ تعرض لانفجار في الشريان الأبهر في منطقة الصدر، بإجراء عملية قسطرة عاجلة له.

وقال رئيس وحدة جراحة الأوعية الدموية والتداخلية، د. محمد القرني، إن الشاب كان يعاني من صعوبة في البلع، امتدت ٣٠ يوما، ثم تطورت بشكل مفاجئ إلى ألم حاد في الصدر مع صعوبة في التنفس، وعدم القدرة على بلع الماء، مع نوبات لفقدان الوعي.

وأضاف القرني أنه تم إخضاع الشاب لعدد من الفحوصات، والتي أظهرت وجود تسرب دموي حاد في جدار الشريان الأبهر، مع تكون كتلة دموية ضاغطة على القلب والقصبات الهوائية وكذلك مجرى الطعام.

وتابع بأن الفريق الطبي المكون من جراحة الأوعية الدموية يتضمن د. محمد القرني، د. أيمن السيد، د. السيد عبدالله ود. شريف مخلص ومن جراحة القلب د. النذير عبدالله، ومن التخدير د. أماني، باستعراض الحالة ووضع الإستراتيجية المناسبة لها وذلك عن طريق إجراء القسطرة عن طريق الفخذ بدون جراحة لإيقاف التسرب الدموي والاستعانة بجهاز الإكمو (الرئة الصناعية).

وقال القرني إن العملية تمت في وقت قياسي، وتم نقل المريض للعناية المركزة للاطمئنان على حالته، مضيفا أنه وبعد ١٢ ساعة من العملية بدأ المريض بالتنفس الطبيعي والقدرة على شرب كمية قليلة من الماء.