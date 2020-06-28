عجوز إثيوبي في الـ114 من عمره يهزم #كورونا

بعد ثلاثة أسابيع في الحجر الصحي، تعافى الراهب الإثيوبي، تيلاهون ولدمايكل، والذي يبلغ من العمر 114 عاماً، من فيروس كورونا المستجد.

وتلقى الراهب خلال تواجده في المستشفى الأكسجين ودواء ديكساميثازون، وهو “ستيرويد” رخيص ومتوفر على نطاق واسع، قال باحثون في إنجلترا إنه يقلص الوفيات بنسبة تصل إلى الثلث، بين المصابين الذين يعانون أمراضاً شديدة.

وقال وزير الصحة الإثيوبي إن الوزارة توصي بالاستخدام الطارئ لهذا الدواء لعلاج مرضى كوفيد-19 الذين يحتاجون إلى تنفس اصطناعي أو أكسجين.

وذكر حفيد تيلاهون، بنيام لولسغيد، أنه تأثّر عندما نُقل جده إلى المستشفى، مضيفاً: “لكن أنا سعيد جداً لأننا معا مرة أخرى”.

وسجلت إثيوبيا أكثر من 5200 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المستجد.