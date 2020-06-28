الكويت: 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 44942 وتسجيل أربع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 348.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي: إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 35494 حالة بتعافي 908 إصابات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.