“الفيصل” يعلن أسماء الفائزين بجائزة الأمير‏⁧‫ عبدالله الفيصل‬⁩ العالمية للشعر العربي

أعلن الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة، أسماء الفائزين بجائزة الأمير‏⁧‫ عبدالله الفيصل‬⁩ العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية، وجاءت النتائج على النحو التالي:

الفرع الأول – التجربة الشعرية – وقيمة الجائزة 500 ألف ريال وفاز بها عبدالله المبارك من المملكة العربية السعودية.

وفاز بجائزة الفرع الثاني (الشعر المسرحي) سيد محمد عبدالرزاق من مصر وقيمتها 200 ألف ريال.

وحصل على جائزة الفرع الثالث (القصيدة المغناه) الشاعرة هيفاء الجبري من المملكة العربية السعودية وقمتها 200 ألف ريال.

وفاز بفرع بجائزة الفرع الرابع (أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي) برنامج أمير الشعراء من الإمارات العربية المتحدة وقيمة الجائزة 100 ألف ريال.

وشكر “الفيصل”، ⁧‫خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،‬⁩ ‏و‫ولي العهد‬⁩ الأمير محمد بن سلمان، على ما تحظى به الجائزة من دعم ورعاية كما قدم شكره لوزير الثقافة‬⁩، راجيًا المزيد من التقدّم للحراك الثقافي بالمملكة.