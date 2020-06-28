شخص يتسبب في نقل عدوى كورونا لزوجته وطفليه

قالت وزارة الصحة اليوم (الأحد) إن شخصا تسبب في نقل العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) لزوجته وطفليه.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها عن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، إن الشخص اعتاد على زيارة أصدقائه بشكل متكرر دون التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من الجهات المختصة.

وأبانت أنه اكتسب العدوى ولم تظهر عليه أعراض المرض، وتبعاً لذلك تسبب في إصابة زوجته وطفليه بالفيروس دون أن يدري.

وكانت وزارة الصحة أعلنت قبل قليل عن تسجيل 3989 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلي 182493 حالة حتى الآن.

فيما أعلنت عن تعافي 2627 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 124755 حالة، كما تم تسجيل 40 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1511 حالة.