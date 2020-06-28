مقتل 13 من ميليشيا الحوثي بنيران القوات المشتركة جنوب الحديدة

لقي 13 من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم بنيران القوات المشتركة خلال صدها محاولتي تسلل في جنوب مدينة الحديدة، الساحلية في غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة أحبطت محاولة تسلل لعناصر من ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، شرق منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه وقتل خلال التصدي للعملية 9 من العناصر المتسللة وفر آخرون، بحسب ما نشره اليوم الموقع الإلكتروني لألوية العمالقة، التابعة للجيش اليمني.

وفي عملية مماثلة، قتل أربعة من ميليشيا الحوثي في كمين للقوات المشتركة في مديرية التحيتا.

وأوضح المصدر، أن وحدة من القوات المشتركة نصبتا كمينا محكما لعناصر حوثية حاولت التسلل إلى مواقع تمركزها في جبهة الجبلية جنوب مديرية التحيتا وقتل في الكمين أربعة من العناصر المتسللة بينهم قناص.