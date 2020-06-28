أمريكا تطالب مجلس الأمن بتمديد قرار حظر الأسلحة على إيران

طالب المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك أعضاء مجلس الأمن بالاستماع لمطالب تمديد حظر الأسلحة لإيران

وقال براين هوك في حديث لسكاي نيوز،اليوم، إن انتهاء قرار حظر السلاح على إيران سيسمح لها باستيراد الأسلحة الهجومية

و أكد هوك أن سوء الإدارة في إيران جعل البلاد تواجه تحديات كبيرة خلال أزمة كورونا

و أشار إلى أن روسيا والصين لابد و أن يستمعا لمطالب دول الشرق الأوسط بشأن إيران

وقال: ” نتوقع انخفاض الميزانية العسكرية الإيرانية خلال السنة الجارية نتيجة للعقوبات، و العقوبات على إيران صممت لمنعها من الإنفاق على الإرهاب وتهريب الأسلحة لوكلائها