قناة ألمانية: هكذا يستغل أردوغان مساجد ألمانيا للتجسس على خصومه

كشف تحقيق أجرته قناة ألمانية أن الرئيس التركي رجب أردوغان ثبت استغلاله المساجد التي يتحكم بها عناصر موالين لتركيا في ألمانيا للقيام بعمليات تجسس وجمع معلومات عن خصوم أردوغان ومعارضيه من الأتراك أو الألمان.

وأفاد تقرير قناة “زد دي إف” الألمانية بأن شهادات خصوم أردوغان الأتراك إضافة إلى مسؤولين من ألمانيا كشفت أن أئمة مساجد هددوهم على خلفية مواقفهم ضد أدروغان ونظامه.

ووفقا للتحقيق الألماني فإن أردوغان ونظامه يستغلان الاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا، “ديتيب”، ويضم تحت مظلته مئات المساجد والمراكز الإسلامية في البلاد، بتكليف مباشر من الاستخبارات التركية، للتجسس على معارضيه.

والاتحاد الإسلامي التركي هو أكبر منظمة إسلامية في ألمانيا، ومن المعروف أنه يدير نحو 900 مسجد متفرقين بين 16 ولاية، فيما يعد أئمتها والعاملون فيها مؤيدين لأردوغان بشراسة، على حد وصف التحقيق الألماني، بل ويتعاملون بشكل مباشر مع الاستخبارات التركية للإيقاع بمعرضي الرئيس التركي.