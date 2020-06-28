زلزال جنوب تركيا يشعر به سكان القاهره و الجيزه في مصر

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية في مصر هزة أرضية قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر موقعها 218 كم جنوب شرق ازمير التركية.

ووردت بعض البيانات التى تفيد شعور بعض المواطنين فى محافظتي القاهرة والجيزة المصريتين بها.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر حيث يجعلها نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.