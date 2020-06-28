بمعدل مادتين كل ساعة .. اختبار٣٠٠ مادة غذائيّة خلال ٧ أيام في الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض،اليوم، عن اختبار ٣٠٠ مادة غذائيّة خلال ٧ أيام، بمعدل مادتين غذائيتين كل ساعة، وذلك في مختبراتها المركزيّة المجهزة بأحدث وسائل الفحص والمعاينة، وبإشراف مختصّين في مجال الرقابة على الأغذية..

و أكدت الأمانة في وقت سابق أنها تعمل على إنجاز ٤٣ مشروعًا، تشمل مشاريع الطرق والإنارة والمرافق والميكانيكا، في إطار جهودها لتحسين جودة الحياة في المدينة ضمن مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.