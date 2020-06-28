أعلنت أمانة منطقة الرياض،اليوم، عن اختبار ٣٠٠ مادة غذائيّة خلال ٧ أيام، بمعدل مادتين غذائيتين كل ساعة، وذلك في مختبراتها المركزيّة المجهزة بأحدث وسائل الفحص والمعاينة، وبإشراف مختصّين في مجال الرقابة على الأغذية..
و أكدت الأمانة في وقت سابق أنها تعمل على إنجاز ٤٣ مشروعًا، تشمل مشاريع الطرق والإنارة والمرافق والميكانيكا، في إطار جهودها لتحسين جودة الحياة في المدينة ضمن مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
بمعدل مادتين كل ساعة .. اختبار٣٠٠ مادة غذائيّة خلال ٧ أيام في الرياض
الوئام-متابعات
أعلنت أمانة منطقة الرياض،اليوم، عن اختبار ٣٠٠ مادة غذائيّة خلال ٧ أيام، بمعدل مادتين غذائيتين كل ساعة، وذلك في مختبراتها المركزيّة المجهزة بأحدث وسائل الفحص والمعاينة، وبإشراف مختصّين في مجال الرقابة على الأغذية..