عاجل… شاهد: مجلس الوزراء يحدد 12 وظيفة يجوز تمديد خدمة شاغليها إذا بلغوا سن التقاعد

وافق مجلس الوزراء على جدولة الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد.

وشملت الفئات الوظيفية التي يجوز التمديد لها بحسب القرار وظائف السلك الدبلوماسي (سفير، ووزير مفوض).

مفوضو الافتاء: شاغلو المراتب (14،15).

الطيارون وأمناء المناطق ووكلاؤهم: بشرط ألا تقل مرتبة الوظيفة المطلوب تمديد خدمة شاغلها عن المرتبة 14.

الخبراء والمستشارون والمهندسون بشرط ألا تقل مرتبة الوظيفة المطلوب التمديد خدمة شاغلها عن المرتبة 14 وأن تكون الفئة الوظيفية مرتبطة بالنشاط الأساسي للجهة.

أمناء المراسم ومدراؤهم: بشرط ألا تقل الوظيفة المطلوب تمديد خدمة شاغلها عن المرتبة 11.

المحافظون ووكلاء المحافظين ورؤساء المراكز ووكلاء الامارات.

قصاصو الأثر ومنفذو القصاص ورؤسائهم.

رؤساء الدوريات والخويا ورؤسائهم.

الحراس المتلازمين (الزوج وزوجته الذين يعملان في مدارس البنات عند بلوغ أحدهما السن النظامية ولم يبلغ الاخر هذه السن ويجوز للوزير المختص تمديد خدمة الطرف الذي بلغ سن التقاعد لمدة سنة أو اكثر حتى يصل مجموع خدمة الطرف الاخر القدر الذي يتيح له الحصول على معاش تقاعدي لتتم احالتهما معا على ألا يتجاوز سن الخامسة والستين.

فإن بلغ السن المشار اليها قبل بلوغ خدمات الطرف الاخر القدر الذي تستحق عنه معاشا تقاعديا وفقا لنظام التقاعد المدني جاز للوزير المختص إبقاه في عمله بعد احالته على التقاعد وذلك حتى استحقاق الطرف الاخر معاشا تقاعديا