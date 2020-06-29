ملفات ووثائق تؤكد: تورط أردوغان في صنع الإرهابيين بالأراضي الليبية

كشفت وثائف مؤخراً عن تورط الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في صنع الارهابيين داخل الاراضي الليبية.

وأظهرت الوثائق التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعية أن فوزي أبو كتاف وهو احد القادة التابيعن لمليشيات الوفاق الارهابية وهو فلسطيني من الاب والام، ذهب وزجتة لليبيا منذ عهد العقيد القذافي الذي منحه الجنسية وتم ايفاده للدراسة في أوهايو بامريكا من قبل وكان اول من انقلب علي القذافي في 2011.

وكشفت صحف أنه تعاقد مع شركة سادات التركية لتدريب مليشات الوفاق الارهابية، وكثير ما ارتكب جرائم في حق الليبين !