“سيتين” خارج أسوار برشلونة بعد ضياع الدوري

كشفت شبكة ESPN العالمية، عن نية إدارة برشلونة إقالة المدرب، كيكي سيتين، في حال خسر البرسا لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال تقرير بثته الشبكة: هناك نية لإقالة سيتين، وتعيين غارسيا بيمينتا، مدرب فريق الشباب في برشلونة، ليقود الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا، التي سيجري استئنافها في أغسطس المقبل، بمجرد انتهاء الليغا.

وكان برشلونة قد تعادل في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام نابولي، وستقام مباراة الإياب في أغسطس في معقل البارسا “كامب نو”.

وتمكن برشلونة من تمديد عقد بيمينتا، البالغ 45 عاما، مع النادي لمدة موسم واحد، قبل نهاية عقده بيومين، وسيتم غدا الثلاثاء الإعلان رسميا عن التمديد.