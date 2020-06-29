جامعة الملك خالد تحدد مواعيد اختبار الانتظام التكميلي لخريجي كليات المجتمع

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم مواعيد ومقار ومراجع اختبار القبول لطلاب وطالبات الانتظام التكميلي (خريجي وخريجات كليات المجتمع بالجامعة الراغبين في إكمال البكالوريوس) للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي القادم ١٤٤٢هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أن العمادة حددت بالتنسيق مع الكليات المعنية يوم الثلاثاء الموافق 6 محرم 1442هـ موعدًا لإجراء الاختبار في تخصصات إدارة الأعمال والمحاسبة ونظم المعلومات وعلوم الحاسب الآلي وذلك في مقار الجامعة.

وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على المواعيد والمقرات والمراجع من خلال الرابط التالي: https://drive.google.com/file/d/15oo6U3spp8KQ_lutHpac_BMy0BqQ2XMy/view?usp=drivesdk

حيث عملت الكليات على تحديد المراجع اللازمة والمناسبة والتي تحتوي العلوم الأساسية في التخصص.