“فيتوريا” يحدد موقفه من البقاء مع #النصر

كشف وكيل مدرب النصر، البرتغالي روي فيتوريا، أن موكله سيجدد العقد مع النادي لمدة موسمين، خلال الأسبوع الجاري.

وكشف البرتغالي أفزل في تصريحات اعلامية نشرت الاثنين أن: الطرفين اتفقا على كافة تفاصيل التجديد، وفي مقدمتها المزايا المالية التي لن تتجاوز قيمة العقد السابق.

وقال: يُنتظر أن ينص العقد الجديد على منح فيتوريا المزايا المالية نفسها المدونة في العقد السابق، مع احتمالية تخفيضها بنسبة 20 %، مع وجود علاوات مرتبطة بآلية محددة.

وبرر الوكيل البرتغالي تأخر اتفاق النصر مع مدربه المتوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بظروف جائحة كورونا، التي أجلت تحقيق رغبة الطرفين في الجلوس وجهاً لوجه لحسم الأمور بشكل كامل، مستبعداً في الوقت نفسه تردد المدرب في التجديد بسبب تأخر الرواتب.

وأشار وكيل فيتوريا إلى أن موكله وضع النصر على رأس أولوياته، رغم اهتمام نادي فناربخشه التركي بالحصول على خدماته.

وأضاف: لم يكن الاهتمام التركي أمرًا ذا أولوية لدى المدرب في هذا الوقت، فهو سعيد في النصر، ويتطلع لإكمال مشروعه الكروي الذي يشمل حتى الفئات السنية.