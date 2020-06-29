مفتي إثيوبيا: قرار الحج يجسد حرص #المملكة الدؤوب على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً

أثنى سماحة المفتي العام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية إثيوبيا الشيخ حاج عمر إدريس، بقرار المملكة بإقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود جداَ للراغبين في أداء مناسك الحج من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا.

مؤكداً أن القرار يجسد حرص المملكة الدؤوب على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح سماحة المفتي العام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن تأييد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا لهذا القرار؛ حفظاً للأمن الصحي العالمي خاصة مع معدل ارتفاع الإصابات في معظم الدول.

وبين إدريس أن هذا القرار يأتي موافقاً للشريعة الإسلامية الغراء، والسنة النبوية المطهرة، وفيه الكثير من الحكمة والصواب في حفظ النفس البشرية والوعي بخطورة الفيروس خاصة في ظل الانتشار المتسارع لهذا الوباء الذي يهدد أرواح الناس في كل مكان.

وأفاد الشيخ حاج عمر إدريس أن المجلس يقف لجانب المملكة ويدعوا الله أن يحفظ راعية الإسلام والمسلمين، كما يدعوا الله أن يديم عليها وشعبها نعمة الأمن والأمان، ويحميها من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ الجميع من البلاء والوباء.