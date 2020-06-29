إصابة 20 لاعبًا بفيروس كورونا قبل أيام من استئناف دوري القدم الأمريكي

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم “إم إل إس”، أن 20 لاعبًا جاءت فحوصات الكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إيجابية، وذلك قبل نحو أسبوع من استئناف المنافسات في ولاية فلوريدا بعد توقف نحو أربعة أشهر بسبب “كوفيد-19”.

وأكدت الرابطة في بيان لها أمس، أن 18 لاعبًا وستة من أعضاء الأجهزة الفنية للفرق جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية”، من أصل 668 لاعبًا خضعوا للفحص منذ مطلع الشهر الحالي.

وأضافت أن لاعبَين ثبت إصابتهما بالفيروس لدى وصولهما إلى أورلاندو”، حيث ستقام بطولة الاستئناف اعتبارًا من الثامن من يوليو.

وتوقفت منافسات البطولة منذ 12 مارس الماضي، وتخضع عودتها لبروتوكول صحي صارم منذ استئناف التدريبات الجماعية في الرابع من يونيو الحالي.