“الصحة” تشيد بشابة مصابة بكورونا حافظت على والديها وأفراد عائلتها الخمسة

تمكنت شابة مصابة بفايروس كورونا من الحفاظ على سلامة والديها الكبار في السن و5 أفراد من عائلتها.

وأشادت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن مستجدات فايروس كورونا، بما فعلته الشابة بفايروس بعدما حافظت على عائلتها ولم تنقل لهم العدوى نتيجة تقيدها الدائم بالإجراءات الوقائية من لبس الكمام وترك مسافة آمنة.

وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 3943 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 186,436 حالة حتى الآن.

فيما أعلنت عن تعافي 2,363 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 127,118 حالة، كما تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1599 حالة.