“سكني”: اكتمال حجز مشروع “أصداف الخبر” خلال 24 ساعة من إطلاقه

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، عن اكتمال حجز جميع الوحدات السكنية بمشروع أصداف الخبر، الذي تم طرحه مؤخراً بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بعد 24 ساعة من اطلاقه عبر الموقع والتطبيق.

وأوضح البرنامج في بيانٍ له اليوم، بأن المشروع حظي باهتمام المستفيدين، مشيرًا إلى أنه شهد إقبالاً كبيرًا منذُ اللحظات الأولى من طرحه للحجز عبر المنصة الإلكترونية، نظير ما يتميز به المشروع من موقع استراتيجي وتصاميم عصرية تلبى تطلعات المستفيدين.

وأوضح “سكني” أن مشروع أصداف الخبر الواقع بالقرب من طريق العزيزية العام الممتد على طول كورنيش الخبر، يحتوي على 3 نماذج بمساحات مختلفة تراعي احتياجات الحياة العصرية ومتطلبات الأسرة السعودية بنمط عمراني حديث يضمن تلبية متطلبات جودة الحياة.

ويأتي المشروع امتداداً لنحو 79 مشروعاً تحت الإنشاء أعلن عنها البرنامج خلال الفترة الماضية، توفر أكثر من 131 ألف وحدة سكنية في مختلف مدن المملكة، إضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

وأكد “سكني” أن الإقبال الكبير على المشاريع السكنية تحت الانشاء؛ جاء ثمرةً للتعاون الفاعل بين الوزارة والقطاع الخاص، كما يعكس ثقة الاسر السعودية بالضواحي السكنية التي تقدمها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص والتي جاءت مراعية لمتطلباته واحتياجاته، كما تعكس اهتمام الأسر بالخدمات التي تشتملها هذه المشاريع.

يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان مستمر في تسليم وطرح الوحدات السكنية للأسر المستفيدة ضمن المشاريع التي يتم تنفيذها مع القطاع الخاص، وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة -.