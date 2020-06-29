“موارد الرياض” ينظم معرضاً توعوياً بأضرار المخدرات

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بإدارة المسؤولية الاجتماعية وبالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة صباح اليوم الاثنين معرضاً توعوياً بأضرار المخدرات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وبحضور مدير عام الفرع د. محمد بن عبدالله الحربي ومساعده أ. علي القباني وبعض من منسوبي ومنسوبات الفرع مع تطبيق الإجراءات الاحترازية و نظام التباعد الاجتماعي.

ويتضمن المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام على عينات من المواد المخدرة ونماذج لأدوات التعاطي ومجموعة من المطبوعات التوعوية عن آفة المخدرات إلى جانب عرض فيديو تعريفي عن انواع المخدرات والعلامات الدالة على التعاطي وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع.

يشار إلى ان فرع الموارد والتنمية بالرياض كان قد وقع اتفاقية تعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في بداية العام الحالي يتم بموجبها تنفيذ العديد من الفعاليات والملتقيات المشتركة لخدمة الفئات المستفيدة من الجهتين.”