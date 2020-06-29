أمير القصيم يوجه بإقامة مهرجانات المنتجات الزراعية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بإقامة مهرجانات المنتجات الزراعية بالمنطقة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية تجاه فيروس كورونا.

وقال إن ما تمتلكه المنطقة من منتجات زراعية ذات جودة عالية جعل منها محط أنظار المستثمرين في المنتجات الوطنية، والمهرجانات الزراعية تأتي محفزة وداعمة للمزارعين، من أجل تسويق منتجاتهم داخل وخارج المنطقة.

وشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية خلال إقامة المهرجانات الزراعية، منوهاً بما يتلقاه القطاع الزراعي من دعم من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين والتي دائماً ما تسعى إلى دعم وتنمية الإنتاج الزراعي الوطني، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.