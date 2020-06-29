رئاسة الحرمين تشدد على استخدام تطبيقي “توكلنا وتباعد”

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على كافة الإدارات العاملة في الرئاسة لضرورة استخدام تطبيقي “توكلنا، وتباعد” التي أطلقتها وزارة الصحة، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز الإجراءات الاحترازية ضد جائحة فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة

وأوضح أن المحافظة على النفس تأتي في مقدمة المقاصد الشرعية التي جاءت بها الشريعة السمحاء، مبينًا أهمية تسخير التقنيات الحديثة في تعزيز الدور التوعوي وترسيخ مبادئ التعاون المجتمعي في كل ما من شأنه المحافظة على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن رسالة المسجد الحرام التوعوية والعلمية والتثقيفية، وحرصًا من الدولة -رعاها الله- على نشر العلم النافع وفق منهج الوسطية والاعتدال، ليصل إلى طلبة العلم في كل مكان، واستثمار التقنيات الحديثة في كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين.

يذكر أنه تجري متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية ومدى الالتزام من قبل كافة المنسوبين بشكل مستمر، وتطبيق وثيقة المخالفات الإدارية للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فايروس كورونا على المخالفين.