بعد اجتماع سري.. القبض على خلية إخوانية في السودان تخطط لتحركات معادية

أعلنت الحكومة السودانية القبض على خلية تابعة لجماعة الإخوان والحركات الإسلامية في البلاد بعد اجتماع سري لتنسيق تحركات معادية.

وقال بيان الحكومة السودانية إنه على ضوء توفر معلومات أمنية موثوقة عن اجتماع لقيادات تنتمي لحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية المحلولين “جماعة الإخوان في السودان” بمنزل بضاحية كافوري مربع 6، وكان الغرض من هذا الاجتماع هو التنسيق لتحركات معادية في يوم الأحد 28 يونيو 2020م، نفذت مجموعة مشتركة من الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة عملية مداهمة المنزل واعتقال المجموعة المشاركة في الاجتماع، وعددهم تسعة أشخاص، وقد تم إخطار النائب العام وشارك إثنين من وكلاء النيابة في إجراءات التحفظ على المجموعة.

وتضمنت قائمة أفراد الخلية الإخوانية الذين تجري السلطات المختصة استجوابهم حاليا كلا من:

١. محمد الأمين النقر.

٢. عبد القادر محمد زين، أمين الحركة الإسلامية بولاية الخرطوم.

٣. لواء أمن معاش عمر نمر، معتمد الخرطوم السابق.

٤. زين العابدين عبد العظيم.

٥. خالد محمد خير.

٦. مصعب عبد الباقي سليمان.

٧. كباشي خالد أحمد.

٨. مصطفي موسي محمد.

٩. فتح الرحمن محمد إبراهيم.

وذكر البيان أن الاسم الأخير وهو فتح الرحمن محمد إبراهيم، كان يقود دراجة نارية ويتولى تأمين الاجتماع، فيما تولت النيابة العامة إجراءات التحري والتحقيق مع المتهمين، تمهيداً لتقديمهم للقضاء.