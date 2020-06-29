مفتي رومانيا يشيد بقرار المملكة إقامة فريضة الحج لهذا العام بأعداد محدودة جدا

أشاد رئيس الجالية الإسلامية في جمهورية رومانيا المفتي مراد يوسف بالقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية حيال إقامة فريضة الحج هذا العام لعدد محدود من الراغبين في أداء الحج هذا العام من المواطنين والمقيمين في المملكة.

وقال مفتي رومانيا: “نؤيد قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين، ونعلم أنه نابع من حرصها واهتمامها بسلامة زوار الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن”.

وأيدت كل المؤسسات والمراكز الإسلامية والمساجد في المدن الرومانية هذا القرار، التي يأتي من أبرزها مؤسسة المركز الثقافي الإسلامي “الإسلام اليوم” وجمعية المسلمين في رومانيا والرابطة الإسلامية والثقافية في رومانيا والمسجد الإسلامي في كونستانسا، مؤكدين أن المملكة دأبت على أخذ جميع الإجراءات التي تراها مناسبة لمصلحة حجاج بيت الله الحرام، وهو ما يمليه عليها الواجب الشرعي نحو الأمة الإسلامية جميعاً.