“هيئة السياحة” تطلق جائزة التميز الإعلامي في 5 مجالات متنوعة

تعلن الهيئة السعودية للسياحة المسؤول الرسمي عن الهوية الوطنية للسياحة (روح السعودية) اليوم الإثنين عن “جائزة صيف السعودية للتميز الإعلامي” وهي إحدى مبادرات موسم صيف السعودية “تنفّس”، وذلك لتحفيز الإعلاميين والمبدعين على المشاركة لإبراز الوجهات والمواقع السياحية في المملكة، بمجموع جوائز يصل إلى 250 ألف ريال، في خمسة مجالات متنوعة، هي: “التقارير الصحافية، التقارير التلفزيونية، البرامج الإذاعية، الصور الجمالية الفوتوغرافية، والتوثيق المرئي والمصور والمكتوب للتجارب السياحية”.

وأوضحت الهيئة أن الاهداف الرئيسية للجائزة تتمثل في تحفيز الإعلاميين والمواهب الشابة المبدعة إعلاميًا على المشاركة في تقديم أفضل تغطية إعلامية عن “موسم صيف السعودية”، بالإضافة إلى رفع جودة التنافس بين الإعلاميين والمبدعين في مختلف المنصات من أجل تقديم أعمال تتميز بالابتكار والإبداع عن السياحة السعودية، وترويج مناطق الجذب السياحي.

كما بينت الهيئة آلية الجائزة، والتي تشمل اعتماد فائزين اثنين من كل مجال، كما سيتم إخضاع جميع الأعمال المتقدمة للتقييم من قبل لجان تحكيم مستقلة، ووفق معايير مهنية محددة وضعتها لجنة الجائزة، لضمان الشفافية في النتائج، ويمكن للراغبين في المشاركة إرسال اعمالهم وإبداعاتهم عبر البريد الالكتروني [email protected] وسيكون العاشر من أكتوبر المقبل آخر موعد لقبول المشاركات، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في حساب الهيئة السعودية للسياحة على تويتر ([email protected]) نهاية الشهر ذاته.

ووضعت لجنة الجائزة معايير مهنية لـ “جائزة صيف السعودية للتميز الإعلامي”، منها: تضمين الرسائل الإعلامية الخاصة بالموسم من خلال الأعمال الإعلامية المترشحة، وإبراز الجهد الاستقصائي المعلوماتي في المواد السياحية المقدمة، وإظهار جماليات الوجهات السياحية المستهدفة، وتسليط الضوء على مقوماتها السياحية، وبإمكان الراغبين في المزيد من المعلومات حول ضوابط الجائزة ومعايير تقييم كل مجال من المجالات الخمس؛ زيارة حساب الهيئة السعودية للسياحة الرسمي في تويتر.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أعلنت عن إطلاق موسم صيف السعودية “تنفس”، وذلك في الفترة من 25 يونيو إلى 30 سبتمبر 2020، ليستمتع من خلالها كافة أفراد العائلة، وكذلك الأفراد والمجموعات، باكتشاف الطبيعة الساحرة، والتنوع المناخي، والعمق التاريخي، والثقافة السعودية الأصيلة في عشر وجهات سياحية.